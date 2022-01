La Juve domina la Samp e cala il poker per i quarti di Coppa Italia (Di martedì 18 gennaio 2022) Gara a senso unico allo Stadium: apre Cuadrado poi nella ripresa raddoppio di Rugani accorcia Conti, entra Dybala e segna, chiude Morata su rigore. I bianconeri incontreranno la vincente di Sassuolo-Cagliari Leggi su lastampa (Di martedì 18 gennaio 2022) Gara a senso unico allo Stadium: apre Cuadrado poi nella ripresa raddoppio di Rugani accorcia Conti, entra Dybala e segna, chiude Morata su rigore. I bianconeri incontreranno la vincente di Sassuolo-Cagliari

