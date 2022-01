La guerra degli albanesi per il controllo dello spaccio a Roma: 27 arresti. E rispunta il nome di Diabolik (Di martedì 18 gennaio 2022) Riporta a Fabrizio Piscitelli, detto “Diabolik”, il capo ultrà ammazzato in un parco della Capitale a colpi di pistola, l’ultima operazione dei carabinieri sui traffici di droga a Roma gestiti da bande di albanesi agguerritissimi. Il capo di uno dei due gruppi, arrestato dai carabinieri, è risultato infatti ‘vicino’ a Fabrizio Piscitelli, conosciuto con il soprannome di “Diabolik”, e ucciso il 7 agosto 2019 al parco degli Acquedotti di Roma. Entrambi i gruppi sono risultati stabilmente dediti all’attività di smercio di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina e hashish destinati alle più fiorenti piazze di spaccio della Capitale. Sono ventisette gli arresti eseguiti stamattina dai carabinieri nei confronti di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Riporta a Fabrizio Piscitelli, detto “”, il capo ultrà ammazzato in un parco della Capitale a colpi di pistola, l’ultima operazione dei carabinieri sui traffici di droga agestiti da bande diagguerritissimi. Il capo di uno dei due gruppi, arrestato dai carabinieri, è risultato infatti ‘vicino’ a Fabrizio Piscitelli, conosciuto con il soprandi “”, e ucciso il 7 agosto 2019 al parcoAcquedotti di. Entrambi i gruppi sono risultati stabilmente dediti all’attività di smercio di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina e hashish destinati alle più fiorenti piazze didella Capitale. Sono ventisette glieseguiti stamattina dai carabinieri nei confronti di ...

