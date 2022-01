La figlia di Reese Whiterspoon rivela: «Sono attratta dalle persone, indipendentemente dal loro sesso» (Di martedì 18 gennaio 2022) Con la sua dichiarazione social la ventiduenne Ava Phillippe ha scatenato la furia degli haters, da lei zittiti con poche parole: «Promemoria veloce: bloccherò tutti gli utenti che postano messaggi odiosi. Sul mio profilo Instagram non c'è posto per crudeltà e incitamento al rancore» Leggi su vanityfair (Di martedì 18 gennaio 2022) Con la sua dichiarazione social la ventiduenne Ava Phillippe ha scatenato la furia degli haters, da lei zittiti con poche parole: «Promemoria veloce: bloccherò tutti gli utenti che postano messaggi odiosi. Sul mio profilo Instagram non c'è posto per crudeltà e incitamento al rancore»

StigmabaseF : Ava Phillippe, il coming out della figlia di Reese Witherspoon: ... di essere nati nel corpo sbagliato, o di amare… - StigmabaseF : [Stigmabase IT] Ava Phillippe, il coming out della figlia di Reese Witherspoon: ... di essere nati nel corpo sbagli… - StigmabaseF : Ava Phillippe, il coming out della figlia di Reese Witherspoon | TuttiVip: ... di essere nati nel corpo sbagliato,… - gayit : Ava Phillippe, la figlia di Reese Witherspoon fa coming out come pansessuale: 'Sono attratta dalle persone'… - DrApocalypse : Ava Phillippe, la figlia di Reese Witherspoon fa coming out come pansessuale: 'Sono attratta dalle persone'… -