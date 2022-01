La dolorosa intervista di Jamie Lynn, sorella di Britney Spears (Di martedì 18 gennaio 2022) intervistata da Alex Cooper nell’ultimo episodio del podcast Call Her Daddy, Jamie Lynn Spears ha raccontato delle sue lotte e della vita vissuta all’ombra della sorella. Jamie Lynn Spears ha fatto riferimento al suo nuovo libro Things I Should Have Said, “Cose che avrei dovuto dire”, in cui si racconta senza riserve. Tra le prime cose che ha voluto chiarire c’è l’attenzione mediatica che sta attualmente ricevendo sui social, dove i fan dicono che non abbia fatto nulla per aiutare sua sorella, Britney Spears. La star di Zoey 101 ha dichiarato: “Anch’io l’ammiravo. L’ho amata, amavo tutto di lei“. Spears ha raccontato che, da piccola, l’infanzia passata con sua madre ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 18 gennaio 2022)ta da Alex Cooper nell’ultimo episodio del podcast Call Her Daddy,ha raccontato delle sue lotte e della vita vissuta all’ombra dellaha fatto riferimento al suo nuovo libro Things I Should Have Said, “Cose che avrei dovuto dire”, in cui si racconta senza riserve. Tra le prime cose che ha voluto chiarire c’è l’attenzione mediatica che sta attualmente ricevendo sui social, dove i fan dicono che non abbia fatto nulla per aiutare sua. La star di Zoey 101 ha dichiarato: “Anch’io l’ammiravo. L’ho amata, amavo tutto di lei“.ha raccontato che, da piccola, l’infanzia passata con sua madre ...

