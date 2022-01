La delicata prima pagina del Tempo con il frame del film hard comparso nell’incontro Zoom al Senato (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Italia è quel Paese che non riesce a proteggere un convegno su Zoom, neanche quando questa è organizzata da una delle massime istituzioni nazionali. Per questo, sicuramente, non è stata una bella pagina quella a cui abbiamo assistito al Senato. Durante una conferenza organizzata da Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che vedeva la partecipazione del premio Nobel Giorgio Parisi e che trattava l’argomento della Pubblica Amministrazione trasparente, per circa un minuto sono state trasmesse le immagini di un film hard. L’occasione è stata descritta da tutti gli organi di stampa, ma solo il Tempo – questa mattina – decide di pubblicare, in apertura di prima pagina, la fotografia della scena hard che è stata trasmessa, il ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Italia è quel Paese che non riesce a proteggere un convegno su, neanche quando questa è organizzata da una delle massime istituzioni nazionali. Per questo, sicuramente, non è stata una bellaquella a cui abbiamo assistito al. Durante una conferenza organizzata da Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che vedeva la partecipazione del premio Nobel Giorgio Parisi e che trattava l’argomento della Pubblica Amministrazione trasparente, per circa un minuto sono state trasmesse le immagini di un. L’occasione è stata descritta da tutti gli organi di stampa, ma solo il– questa mattina – decide di pubblicare, in apertura di, la fotografia della scenache è stata trasmessa, il ...

