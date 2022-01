La Corte di Giustizia europea contro l’Italia: “Non si possono reiterare i contratti a termine dei docenti di religione, è insegnamento fisso” (Di martedì 18 gennaio 2022) La reiterazione dei contratti a termine dei docenti di religione è abusiva. A dirlo è la Corte di Giustizia europea che, con la sentenza del 13 gennaio, ha messo bacchettato l’Italia per una prassi che penalizza circa 15mila insegnanti precari. Per i giudici di Lussemburgo non ci devono essere discriminazioni tra i maestri e i professori di altre discipline e quelli di religione cattolica. La sentenza è stata chiara: non è possibile “ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti che rientrano nella normale attività del settore dell’insegnamento”. Una vittoria per lo Snadir, il sindaco dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) La reiterazione deideidiè abusiva. A dirlo è ladiche, con la sentenza del 13 gennaio, ha messo bacchettatoper una prassi che penalizza circa 15mila insegnanti precari. Per i giudici di Lussemburgo non ci devono essere discriminazioni tra i maestri e i professori di altre discipline e quelli dicattolica. La sentenza è stata chiara: non è possibile “ammettere chedi lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti che rientrano nella normale attività del settore dell’”. Una vittoria per lo Snadir, il sindaco dei ...

