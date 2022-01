La conferma dalla showgirl dopo le indiscrezioni. (Di martedì 18 gennaio 2022) Belen Rodriguez rivela al figlio la rottura con Antonino Spinalbese: «La mamma è single» X Ai tempi dei social network basta una storia Instagram per confermare la fine di una storia d’amore. È quanto ha fatto Belen Rodriguez: definendosi «mamma single» in un video condiviso, ha confermato tutti i rumors che circolavano già da tempo sulla sua vita sentimentale. La relazione della ... Leggi su iodonna (Di martedì 18 gennaio 2022) Belen Rodriguez rivela al figlio la rottura con Antonino Spinalbese: «La mamma è single» X Ai tempi dei social network basta una storia Instagram perre la fine di una storia d’amore. È quanto ha fatto Belen Rodriguez: definendosi «mamma single» in un video condiviso, hato tutti i rumors che circolavano già da tempo sulla sua vita sentimentale. La relazione della ...

Advertising

GianniGirotto : GLI SCIENZIATI CONFERMANO: LE RINNOVABILI SONO LA SOLUZIONE ALLE #bollette L'articolo che leggete è scritto da un… - clirema : RT @L3onard___: Ogni giorno un vaccinato si sveglia incazzato per aver iniziato a capire l'inganno in cui è caduto. Ogni giorno un non vac… - piero636 : RT @L3onard___: Ogni giorno un vaccinato si sveglia incazzato per aver iniziato a capire l'inganno in cui è caduto. Ogni giorno un non vac… - benireiser : RT @L3onard___: Ogni giorno un vaccinato si sveglia incazzato per aver iniziato a capire l'inganno in cui è caduto. Ogni giorno un non vac… - alessandrosv82 : RT @L3onard___: Ogni giorno un vaccinato si sveglia incazzato per aver iniziato a capire l'inganno in cui è caduto. Ogni giorno un non vac… -