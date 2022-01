La Cina dichiara guerra a Hollywood | stop ai film Disney-Marvel

(Di martedì 18 gennaio 2022) Pechino hato. Lo scorso anno, le autorità cinesi hanno bloccato l’uscita nelle sale di tutti i quattroprodotti dalla. Un segnale, secondo gli osservatori, dell’argine che laintende porre alla penetrazione nel proprio mercato delle major Usa. Ma, all’origine di questa scelta, non ci sarebbero le più ampie tensioni politiche e commerciali con Washington, bensì l’idea di trasformare l’industria cinematografica nazionale in un mezzo per orientare le masse e perseguire gli obiettivi politici del regime. Quello cinese, spiega a Axios Rebecca Davis, corrispondente dallaper Variety, “è un vero allontanamento dall’industria globale dell’intrattenimento”. Paul Dergarabedian, analista di Comscore, ...

danieledv79 : @salcampi @ricpuglisi C'è chi prende finanziamenti illeciti da Cina e Russia mentre voi attaccate uno che guadagna… - Tiziana99531862 : 'Notevole'?? anche la pubblicità su YouTube che riguarda la Cina,per lo spettacolo Shen Yun,dove lo speaker dichiara… - ignatzthemouse : @Piu_Europa @emmabonino @robertosaviano roba che il giorno dopo dichiara guerra alla Russia e alla Cina. Meglio Berlusconi - CarlsGnzalez : RT @MicaelaTacconi: Scienziato della Monsanto si dichiara colpevole di aver rubato segreti per la Cina. - Diego1720461000 : RT @MicaelaTacconi: Scienziato della Monsanto si dichiara colpevole di aver rubato segreti per la Cina. -

Ultime Notizie dalla rete : Cina dichiara

Adnkronos

'Lalavorerà instancabilmente per mettere in scena un Giochi Olimpici Invernali verdi, ... Nel 2018 le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione che'lo sport come fattore abilitante ...ROMA - Hong Kongguerra?ai criceti ! Il Covid - 19 non risparmia nemmeno questi piccoli roditori: sono infatti 2mila quelli che saranno abbattuti nel territorio autonomo nel sudest della, dopo che in ...Airbus ha siglato un Memorandum d\'Intesa (MOU) con la città di Chengdu e Tarmac Aerosave per lo svi ...La compagnia aerea è nella bufera e deve difendersi dalle accuse di essere responsabile della diffusione della variante Omicron nella città. Dopo essere stata messa all'indice per non aver sanzionato ...