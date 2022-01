La casa di carta: il primo teaser trailer del remake coreano (Di martedì 18 gennaio 2022) E' appena uscito il primo teaser trailer ufficiale del tanto atteso remake sud coreano de la La casa di carta che si intitolerà Money Heist: Korea - Joint Economic Area. Netflix ha appena diffuso il primo teaser trailer del remake sud coreano della celebre serie spagnola di successo: La casa di carta. Attraverso il filmato, pubblicato martedì (18 gennaio), è stato rivelato anche il titolo ufficiale del remake in arrivo: Money Heist: Korea - Joint Economic Area. Il teaser inizia con il Professore, interpretato da Yoo Ji-tae, che trama una rapina e si trova di fronte a un muro dove sono appese diverse maschere ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022) E' appena uscito ilufficiale del tanto attesosudde la Ladiche si intitolerà Money Heist: Korea - Joint Economic Area. Netflix ha appena diffuso ildelsuddella celebre serie spagnola di successo: Ladi. Attraverso il filmato, pubblicato martedì (18 gennaio), è stato rivelato anche il titolo ufficiale delin arrivo: Money Heist: Korea - Joint Economic Area. Ilinizia con il Professore, interpretato da Yoo Ji-tae, che trama una rapina e si trova di fronte a un muro dove sono appese diverse maschere ...

