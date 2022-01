La Casa di Carta coreana ha un titolo e tanti volti: trama e primo teaser del remake Netflix (Di martedì 18 gennaio 2022) La Casa di Carta coreana sta per arrivare su Netflix: si tratta del primo remake ufficiale della serie record di visualizzazioni della piattaforma, diventata un fenomeno di costume globale negli ultimi anni. Il progetto è stato annunciato dallo streamer nel 2020, mentre si avviava alla conclusione la serie originale di Alex Pina, e ora arrivano le prime immagini del cast nei rispettivi ruoli. La Casa di Carta coreana rivela i suoi volti in un breve teaser, in cui vengono presentati ufficialmente i suoi personaggi con un primo fugace sguardo al Professore di questa nuova versione della fortunata serie e ai suoi compagni d’avventura. Questa clip-annuncio de La Casa ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Ladista per arrivare su: si tratta delufficiale della serie record di visualizzazioni della piattaforma, diventata un fenomeno di costume globale negli ultimi anni. Il progetto è stato annunciato dallo streamer nel 2020, mentre si avviava alla conclusione la serie originale di Alex Pina, e ora arrivano le prime immagini del cast nei rispettivi ruoli. Ladirivela i suoiin un breve, in cui vengono presentati ufficialmente i suoi personaggi con unfugace sguardo al Professore di questa nuova versione della fortunata serie e ai suoi compagni d’avventura. Questa clip-annuncio de La...

