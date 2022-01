La casa di Alessandra Amoroso | è una villa da togliere il fiato | bellezza stratosferica

Leggi su topicnews

(Di martedì 18 gennaio 2022)può vantare su unaniente male, anzi, l’artista possiede una villetta praticamente in mattoni: ecco per voi la fotografia. Una cantante e autrice di musica che è riuscita nel corso degli anni a farsi amare per delle hit universali, le quali hanno spopolato in Italia e non solo. Inoltre, per lei, una carriera sempre più in crescendo che le ha permesso di arrivare a vette inaspettate. Ultimo step è stato per lei l’album di inediti Tutto Accade, questo pubblicato qualche mese fa, dove praticamente si è messa a nudo, riuscendo ad apparire come una donna semplice e genuina, pronta a mettersi in gioco.(web source)Emblema di una musica che punta a migliorarsi ed una cantante che vuole divenire punto di riferimento dei giovani. Questo suo stile ...