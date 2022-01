Kim Kardashian | l’ira di Kanye West per la figlia North sui social | “Non è una cosa sicura”

(Di martedì 18 gennaio 2022)si è pubblicamente scagliato contro la sua ex moglie, Kim, colpevole a suo avviso di lasciare che sua(di 8 anni) usi ie condivida su di essi alcune delle sue foto e dei suoi video privati. “Non è una”, ha dichiarato il rapper e imprenditore in merito alla presenza della sua bambina sui. La piccolain particolare ha TikTok, dove condivide contenuti e video relativi al suo tempo libero e alle giornate trascorse insieme a sua mamma. Kim: la rottura Kimsi sono separati solo alcuni mesi fa e, a quanto pare, ...

ComCuccuru : RT @divicinoimma6: Giulia Salemi stasera sembra Kim Kardashian #PRELEMI #GFVIPParty - sw4may : Quando ha i lineamenti di kim kardashian e ti chiedi perchè non ne abbia anche il lessico ?? - MichelaGuazzar4 : RT @divicinoimma6: Giulia Salemi stasera sembra Kim Kardashian #PRELEMI #GFVIPParty - Annarosamancin1 : RT @divicinoimma6: Giulia Salemi stasera sembra Kim Kardashian #PRELEMI #GFVIPParty - GiuseppinaDeLu6 : RT @divicinoimma6: Giulia Salemi stasera sembra Kim Kardashian #PRELEMI #GFVIPParty -

Corriere della Sera

Kanye West ha rimproverato la sua ex moglieper aver mostrato la loro figlia North su TikTok senza il suo consenso.Lo attesta la foto postata ieri d'ex marito di: il post è on fire . Kanye West e Julia Fox La Fox esce per un primo date con Kanye West al Delilah's di Los Angeles . C'era anche una '...Kanye West ha rimproverato la sua ex moglie Kim Kardashian per aver mostrato la loro figlia North su TikTok senza il suo consenso.Leggi su Sky TG24 l'articolo Kanye West VS Kim Kardashian e il suo fidanzato Pete Davidson nel nuovo singolo Eazy ...