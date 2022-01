Kendall Jenner spiega perché ha indossato l’abito sexy alle nozze dell’amica (Di martedì 18 gennaio 2022) Con un vestito così puoi forse presentarti sul red carpet ma a un matrimonio no di certo. Se però sei Kendall Jenner cambia tutto. Le immagini della modella, invitata alle nozze dell’amica Lauren Perez, avevano fatto il giro del mondo. Per l’evento, che si era svolto a novembre su una spiaggia della Florida, la top aveva optato per un abito rivelatore di Monot. Un modello così sexy da aver fatto storcere il naso a molti. Kendall era stata bollata come volgare, imbarazzante ed esibizionista. Adesso, a distanza di due mesi, la star e la sposa sono tornate sull’argomento. Indignazione social Kendall Jenner con gli sposi“Era stupenda e ho amato quel vestito”; ha risposto Lauren Perez ai troll che avevano commentato con disgusto un recente ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Con un vestito così puoi forse presentarti sul red carpet ma a un matrimonio no di certo. Se però seicambia tutto. Le immagini della modella, invitataLauren Perez, avevano fatto il giro del mondo. Per l’evento, che si era svolto a novembre su una spiaggia della Florida, la top aveva optato per un abito rivelatore di Monot. Un modello cosìda aver fatto storcere il naso a molti.era stata bollata come volgare, imbarazzante ed esibizionista. Adesso, a distanza di due mesi, la star e la sposa sono tornate sull’argomento. Indignazione socialcon gli sposi“Era stupenda e ho amato quel vestito”; ha risposto Lauren Perez ai troll che avevano commentato con disgusto un recente ...

