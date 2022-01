Katia sparla di Soleil con Manila dopo la puntata: “Non può continuare così!”, cadono le maschere? – VIDEO (Di martedì 18 gennaio 2022) Il trio formato da Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge è destinato molto presto a sciogliersi? L’ingresso di Delia Duran ha contribuito a rompere definitivamente alcuni equilibri interni alla Casa del Grande Fratello Vip. Manila si è avvicinata alla moglie di Alex Belli e questo ha disturbato non poco Soleil. Katia e Manila sparlano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 18 gennaio 2022) Il trio formato daRicciarelli,Nazzaro eSorge è destinato molto presto a sciogliersi? L’ingresso di Delia Duran ha contribuito a rompere definitivamente alcuni equilibri interni alla Casa del Grande Fratello Vip.si è avvicinata alla moglie di Alex Belli e questo ha disturbato non pocono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

