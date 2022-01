Katia Ricciarelli lascia il GF Vip? Spunta la data d’uscita: ecco cosa è successo (FOTO) (Di martedì 18 gennaio 2022) Dato che il GF Vip ha subito un allungamento di circa tre mesi, dato lo straordinario successo di questa edizione, alcuni concorrenti stanno maturando l’ipotesi di andar via e tra di essi è Spuntato anche il nome di Katia Ricciarelli. Già qualche tempo fa si vociferava di un possibile abbandono da parte della cantante lirica. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 18 gennaio 2022) Dato che il GFha subito un allungamento di circa tre mesi, dato lo straordinariodi questa edizione, alcuni concorrenti stanno maturando l’ipotesi di andar via e tra di essi èto anche il nome di. Già qualche tempo fa si vociferava di un possibile abbandono da parte della cantante lirica. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

pomeriggio5 : Katia Ricciarelli contro Lulù, a #Pomeriggio5 l'opinione di @vladiluxuria: 'Usa un linguaggio volgare, omofobo e ra… - fanpage : #Gfvip, Soleil ancora immune, ma Katia Ricciarelli non ci sta e lancia una stoccata alle opinioniste - maketodayrock : #TDIM #BornToday Jan-18-1946 Katia Ricciarelli, operatic soprano known for roles in operas by Puccini, Verdi, Doniz… - Alessia25515063 : Vi piace Katia Ricciarelli? #gfvip - Gianni95789508 : RT @VicolodelleNews: #GFVip 6, #Katia nel fuori onda se la prende con #SoniaBruganelli e con #Soleil Per leggere cliccate qui ----> https:… -