Karim | significato e origine del nome

(Di martedì 18 gennaio 2022) Stiamo diventando una società sempre più multiculturale, ed è normale che moltissimi nomi stranieri prendano piede anche nel nostro Paese; nel caso dei nomi arabi, questo accade sia per la nutrita presenza della comunità araba in tutta Italia, ma anche per il fascino indiscusso che questi nomi esercitano anche sui genitori italiani. Uno dei nomi arabi più popolari e comuni è senza dubbio, che riprende uno dei 99 nomi di Allah della tradizione islamica, detti Bei Nomi di Dio. ?????? (al-) ha ildi “generoso”, “benevolo”, “nobile”, ed è, per questo motivo, avvicinabile ai nomi Generoso, Gennadio e Nadav. Nella religione islamica vige l’obbligo del Ramadan, il digiuno annuale indispensabile per raggiungere Dio e la verità che vive in lui. Le varianti principali delsono ...