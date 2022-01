Juventus, torna di moda Martial: per chiudere serve l’aiuto del Manchester United (Di martedì 18 gennaio 2022) La Juve punta su Martial, ma per chiudere il prestito serve l’aiuto del Manchester United. Le ultime sull’attaccante Martial è tornato in orbita Juventus tra i nomi per l’attacco dei bianconeri. Il francese ha deciso di lasciare il Manchester United. Secondo quanto riportato da il Guardian, la Juventus potrebbe prelevarlo solo in prestito e con una partecipazione del Manchester United, visto che l’attaccante percepisce 15 milioni di euro a stagione. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) La Juve punta su, ma peril prestitodel. Le ultime sull’attaccanteto in orbitatra i nomi per l’attacco dei bianconeri. Il francese ha deciso di lasciare il. Secondo quanto riportato da il Guardian, lapotrebbe prelevarlo solo in prestito e con una partecipazione del, visto che l’attaccante percepisce 15 milioni di euro a stagione. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

