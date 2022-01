Juventus-Sampdoria 4-1 | Tufano | “Il terzo gol ci ha tagliato le gambe”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Abbiamo incontrato unain grandissima condizione. Non era la partita tra le più semplici da disputare, abbiamo cercato di tenere botta con il massimo impegno e preparare anche una partita come quella di domenica molto importante“. Queste le parole ai microfoni Mediaset di Felice, tecnico della Primavera della, stasera sulla panchina della prima squadra nella sfida degli ottavi di Coppa Italia persa 4-1 in casa dei bianconeri. I blucerchiati ci hanno provato fino al 2-1 di Conti, poi laha stroncato ogni speranza. “Peccato per ilgol che ci hale– ammette-. Il calcio è strano e chissà come poteva finire anche se la Juve ha mostrato superiorità. Era la serata per qualche esperimento ...

Advertising

juventusfc : Poco meno di 3?? ore a #JuveSamp Le statistiche pre match? Eccole. #CoppaItaliaFrecciarossa - juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa con 5?? momenti storici di #JuveSamp Buona lettura ?? - forumJuventus : Probabili formazioni Coppa Italia #JuveSampdoria ore 21: Kaio Jorge e De Winter dall'inizio, Quagliarella out dentr… - ESPN_FDJ : La goleada de la Juventus ante Sampdoria ?? - Marco02839896 : RT @Libero_official: #CoppaItalia, #Juventus ai quarti: convincente 4-1 contro la #Sampdoria, e questa volta #Dybala festeggia il gol http… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sampdoria

Dopo la vittoria in rimonta dell'Olimpico contro la Roma, per Marco Landucci arriva un altro successo con 4 gol segnati da sostituto di Allegri sulla panchina della: "Non era facile giocare in uno stadio con pochissime persone, ma abbiamo fatto la partita giusta fin dall'inizio. La Juve gioca su tutti i fronti e per noi è molto importante anche la Coppa ...Gol di Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata su calcio di rigore Lacala il poker e si impone senza problemi 4 - 1 sullanegli ottavi di finale di Coppa Italia. Alla squadra di Max Allegri, in tribuna squalificato, sono bastati i gol al 25' di ...Juventus-Sampdoria Coppa Italia - La Juve, dopo la sconfitta in Supercoppa e la vittoria sull'Udinese in campionato, batte negli ottavi di finale della Coppa I ...Coppa Italia - Migliore in campo Cuadrado nella Juventus, ma bene Rugani, Arthur, Dybala, Morata e Locatelli. Delude ancora Kulusevski. Nella Sampdoria Falcone ...