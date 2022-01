Juventus-Sampdoria 4-1 | Landucci | “Bella partita | ci teniamo alla Coppa Italia”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Abbiamo fatto una, non era facile arrivare allo stadio e giocare con pochissime persone. La squadra ha fatto unagiusta e siamo stati bravi, tutti hanno fatto una bellissima. Siamo contenti, ci tenevamo molto a passare il turno. Laè molto importante per noi, temevamo questama abbiamo avuto l’atteggiamento giusto”. Lo ha detto il vice allenatore della, Marco, al termine del match contro lain: “L’atteggiamento è importante, ne abbiamo fatto tante con l’atteggiamento giusto. Vincere ci dà fiducia, le partite bisogna vincerle sul campo. Partite facili non ci sono, abbiamo perso punti con le ...

TORINO - Marco Landucci nella gara di Coppa Italia della Juve contro laha sostituito lo squalificato Max Allegri . L'allenatore in seconda dei bianconeri si è presentato ai microfoni di Canale 5 in seguito al passaggio del turno: " Abbiamo fatto una bella ...Labatte laper 4 - 1 e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. A segno Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata su rigore. Per la Joya gol ed esultanza: guarda le foto più belle del ...Coppa Italia - Migliore in campo Cuadrado nella Juventus, ma bene Rugani, Arthur, Dybala, Morata e Locatelli. Delude ancora Kulusevski. Nella Sampdoria Falcone ...(ANSA) - TORINO, 18 GEN - La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia travolgendo allo Stadium la Sampdoria con il punteggio di 4-1 (1-0). Decidono per i bianconeri ...