Juventus-Sampdoria 4-1 | analisi tattica e considerazioni

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con una prova decisamente convincente labatte la4-1 e guadagna il pass per i quarti di Coppa Italia. La squadra guidata da Landucci, complice la squalifica di Allegri, esprime un buon calcio per tutti i 90 minuti e dilaga nella ripresa. Per i blucerchiati pesa la sconfitta sia sul piano del risultato che su quello del gioco, salvo una breve parentesi positiva nel secondo tempo. I bianconeri attendono ora il nome della loro avversaria, che sarà deciso nella sfida di domani tra Sassuolo e Cagliari. Ora però, concentriamoci su quantohanno mostrato in questa sfida attraverso la nostra. Iniziamo, come sempre, dalle formazioni iniziali. I padroni di casa scendono in campo col 4-4-2. In porta c’è il titolare della competizione Perin, ...

Dopo la vittoria in rimonta dell'Olimpico contro la Roma, per Marco Landucci arriva un altro successo con 4 gol segnati da sostituto di Allegri sulla panchina della: "Non era facile giocare in uno stadio con pochissime persone, ma abbiamo fatto la partita giusta fin dall'inizio. La Juve gioca su tutti i fronti e per noi è molto importante anche la Coppa ...