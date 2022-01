Juventus, obiettivo Zakaria: si riapre la trattativa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Juventus ci riprova: si riapre la trattativa per Denis Zakaria. Il centrocampista classe ’96 del Borussia Moenchengladbach è da tempo un obiettivo di mercato dei bianconeri, ma ora la svolta sembra vicina. Il calciatore ha infatti deciso di non rinnovare con il club tedesco il contratto, in scadenza a giugno 2022, e la Juventus sta cercando di chiudere la pratica. L’accordo tra le due società potrebbe arrivare già nelle prossime ore. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Laci riprova: silaper Denis. Il centrocampista classe ’96 del Borussia Moenchengladbach è da tempo undi mercato dei bianconeri, ma ora la svolta sembra vicina. Il calciatore ha infatti deciso di non rinnovare con il club tedesco il contratto, in scadenza a giugno 2022, e lasta cercando di chiudere la pratica. L’accordo tra le due società potrebbe arrivare già nelle prossime ore. SportFace.

Advertising

romeoagresti : La #Juve incontrerà il #Sassuolo la prossima settimana per #Scamacca (obiettivo per l’estate) // Juve will meet Sas… - juventusfc : Subito al lavoro: obiettivo #JuveSamp #TrainingCenter #ForzaJuve - giaco_iaco : ???? L’#Arsenal ci prova per #Arthur, è un obiettivo di mister Arteta. Nuovi contatti fra le parti in queste ore, il… - sportface2016 : #Juventus, obiettivo Denis #Zakaria: si riapre la trattativa #Calciomercato - KSport24 : Oggi è avvenuto un meeting di mercato a Parigi tra i dirigenti del Psg. Obiettivo: sfoltire la rosa e abbassare il… -