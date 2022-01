Juventus, la Premier League può strapparti via un centrocampista (Di martedì 18 gennaio 2022) La Juventus vorrebbe liberarsi di alcuni ingaggi pesanti, specialmente nel reparto di centrocampo: ora la Premier pensa al giocatore La Juventus, con Arrivabene e Cherubini, ha due principali obiettivi. Quello di ottenere i rinnovi di contratto da chi li vuole realmente, per onorare la maglia che indossa, e quello di smaltire gli esuberi prima di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 gennaio 2022) Lavorrebbe liberarsi di alcuni ingaggi pesanti, specialmente nel reparto di centrocampo: ora lapensa al giocatore La, con Arrivabene e Cherubini, ha due principali obiettivi. Quello di ottenere i rinnovi di contratto da chi li vuole realmente, per onorare la maglia che indossa, e quello di smaltire gli esuberi prima di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

codeghino10 : RT @tuttosport: #Ramsey continua a declinare le offerte: no alla Liga, vuole la Premier ?? - serieAnews_com : Ennesima grana per la Juventus: Ramsey sta rifiutando tutte le possibili destinazioni ?? - VlnN94 : RT @tuttosport: #Ramsey continua a declinare le offerte: no alla Liga, vuole la Premier ?? - tuttosport : #Ramsey continua a declinare le offerte: no alla Liga, vuole la Premier ?? - Luxgraph : Ramsey continua a declinare le offerte: no alla Liga, vuole la Premier -