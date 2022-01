Juventus, contatti avviati con l’agente di Martial: le ultime (Di martedì 18 gennaio 2022) Martial Juve, i bianconeri fanno sul serio: contatti con l’agente dell’attaccante francese del Manchester United. Le ultime La Juventus spinge forte per l’attaccante Martial del Manchester United. Nelle ultime ore i bianconeri avrebbero allacciato i rapporti con l’entourage del giocatore. A riportarlo è Goal.com, sintomo anche che la Juventus sta stringendo i tempi dopo l’infortunio di Chiesa. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022)Juve, i bianconeri fanno sul serio:condell’attaccante francese del Manchester United. LeLaspinge forte per l’attaccantedel Manchester United. Nelleore i bianconeri avrebbero allacciato i rapporti con l’entourage del giocatore. A riportarlo è Goal.com, sintomo anche che lasta stringendo i tempi dopo l’infortunio di Chiesa. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

