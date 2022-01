Juventus | Chiesa influenzato | operazione rimandata

(Di martedì 18 gennaio 2022) Piccolo intoppo per Federico. Dopo la lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra rimediata in occasione della sfida in casa della Roma, il numero 22 dellasi ...

romeoagresti : Posticipata di qualche giorno l'operazione di #Chiesa a Innsbruck. Il 22 della #Juventus ha qualche linea di febbre… - GiovaAlbanese : ?? Slitta l'operazione di #Chiesa: il calciatore nelle ultime ore è stato colpito da un lieve attacco influenzale (… - juventusfc : Le condizioni di @federicochiesa

Piccolo intoppo per Federico. Dopo la lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra rimediata in occasione della sfida in casa della Roma, il numero 22 dellasi sarebbe dovuto operare nella ...L'intervento, che avrebbe dovuto svolgere mercoledì in Austria il dottor Fink, è stato posticipato a causa di qualche linea di febbre accusata dal giocatore della, che avrebbe dovuto ...La febbre costringe l'ex Fiorentina ad attendere qualche giorno in più prima di operarsi alla clinica Hocrum di Innsbruck ...Roma, 18 gen. - E' stata rimandata di qualche giorno l'operazione di Federico Chiesa al legamento anteriore crociato del ginocchio sinistro. L'intervento, che a ...