Juventus | Chiesa ha la febbre | slitta l’operazione al crociato

(Di martedì 18 gennaio 2022)aldi Federico, prevista per domani a Innsbruck,di qualche giorno. Il calciatore bianconero, infortunatosi durante il match contro la Roma del 16 gennaio scorso, infatti, ha qualche linea di. Risultato negativo al tampone, non potrà comunque recarsi in Austria per farsi operare dal professor Christian Fink.è destinata ad essere rimandata, almeno per il momento.ha una lesione al legamentoanteriore del ginocchio sinistro. L'articolo ilNapolista.

Advertising

romeoagresti : Posticipata di qualche giorno l’operazione di #Chiesa a Innsbruck. Il 22 della #Juventus ha qualche linea di febbre… - GiovaAlbanese : ?? Slitta l'operazione di #Chiesa: il calciatore nelle ultime ore è stato colpito da un lieve attacco influenzale (… - juventusfc : Le condizioni di @federicochiesa - Roberta_Siro : RT @romeoagresti: Posticipata di qualche giorno l’operazione di #Chiesa a Innsbruck. Il 22 della #Juventus ha qualche linea di febbre, ma è… - SPalermo91 : RT @romeoagresti: Posticipata di qualche giorno l’operazione di #Chiesa a Innsbruck. Il 22 della #Juventus ha qualche linea di febbre, ma è… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Chiesa

- Udinese 2 - 0 Giua (Var: Chiffi) 5 'Manca un rigore nettissimo per l'Udinese: Bernardeschi trattiene Soppy per i capelli, c'era il calcio di rigore e il giallo. Anche il Var ha sbagliato, ......per l'attacco ma le ultime notizie sono negative per il tecnicoIl 2.0 per Allegri allasi ... contro l'Inter, che ha fatto seguito all'altra pessima notizia del lungo infortunio di. Il ...Ascolta la versione audio dell'articolo Infortunio Chiesa: slitta l’operazione dell’attaccante della Juve. Il motivo legato all’intervento per il classe ’97 Dovrà aspettare ancora qualche giorno Feder ...Slitta l'operazione di Federico Chiesa per la lesione del legamento crociato anteriore sinistro. L'attaccante della Juventus, infatti, è stato colpito da un attacco influenzale. Tampone negativo, ma p ...