Juventus | altra frecciata di Arrivabene a Dybala Poi si sbilancia su Martial

La Juventus è in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia, l'obiettivo della squadra di Allegri è quella di raggiungere il miglior risultato possibile. Continua a tenere banco il rinnovo di Dybala e Arrivabene punge di nuovo l'argentino. L'amministratore delegato ha svelato prima della partita: "al momento del gol di Dybala con l'Udinese ho visto una grande azione della Juve, con uno splendido gol suo e quindi esultavo. Mi è stato detto dopo dell'episodio della mancata esultanza, ma non commento le reazioni dei giocatori. Sono andato al sodo l'altra volta, dicendo che ne parleremo a febbraio. Non c'è solo lui, abbiamo in ballo anche i rinnovi di Cuadrado, Perin, Bernardeschi e De Sciglio. È giusto parlare di tutti, ci prenderemo il nostro tempo. Sono giocatori con cui abbiamo un ottimo rapporto, ...

