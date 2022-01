Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022: avversaria, data, orario, diretta tv e streaming (Di martedì 18 gennaio 2022) La Juventus approda ai quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. La squadra di Allegri ha battuto la Sampdoria agli ottavi di finale, andiamo a scoprire quale sia la sua avversaria, la data, l’orario e le informazioni sulla diretta tv e streaming della partita. Si giocherà all’Allianz Stadium tra martedì 8 e giovedì 10 febbraio, orario ancora da definire. L’avversaria sarà una tra Sassuolo e Cagliari in base all’esito di questo ottavo. diretta tv in chiaro e in esclusiva su Canale 5, streaming su Mediaset Play. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Laapproda aididi. La squadra di Allegri ha battuto la Sampdoria agli ottavi di, andiamo a scoprire quale sia la sua, la, l’e le informazioni sullatv edella partita. Si giocherà all’Allianz Stadium tra martedì 8 e giovedì 10 febbraio,ancora da definire. L’sarà una tra Sassuolo e Cagliari in base all’esito di questo ottavo.tv in chiaro e in esclusiva su Canale 5,su Mediaset Play. SportFace.

Advertising

OA_Sport : #Calcio, Coppa Italia 2022: la #Juventus cala il poker alla Sampdoria e avanza ai quarti di finale… - repubblica : Coppa Italia: Juventus ai quarti, battuta la Sampdoria 4-1 - newsjlive : ?- FULL-TIME: Juventus 4-1 Sampdoria. Juve ai quarti della Coppa Italia. // Juve in the quarterfinals of the Copp… - _Tulip01_ : RT @ALEANI_56: COPPA ITALIA La Juventus sta sera sfiderà la Sampdoria per accedere ai quarti di finale di coppa Italia #Juventus #Juventu… - fanpage : La Juventus è ai quarti di Coppa Italia. I bianconeri hanno sconfitto 4-1 la Sampdoria. Gol di Cuadrado, Rugani, Co… -