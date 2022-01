JK Rowling: gli attivisti trans che hanno pubblicato online le foto della sua casa non saranno denunciati (Di martedì 18 gennaio 2022) I tre attivisti trans che hanno postato su varie piattaforme social le foto della casa di Edimburgo di JK Rowling non saranno denunciati, secondo quanto riferito dalla BBC. Non verrà intrapresa alcuna azione legale contro i tre attivisti trans che hanno pubblicato online delle foto della casa di J.K. Rowling durante una manifestazione dello scorso anno. L'autrice di Harry Potter aveva contattato la polizia dopo che Holly Stars, Georgia Frost e Richard Energy avevano postato delle immagini fuori dalla sua residenza di Edimburgo, in Scozia, con il suo indirizzo di casa ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022) I trechepostato su varie piattaforme social ledi Edimburgo di JKnon, secondo quanto riferito dalla BBC. Non verrà intrapresa alcuna azione legale contro i trechedelledi J.K.durante una manifestazione dello scorso anno. L'autrice di Harry Potter aveva contattato la polizia dopo che Holly Stars, Georgia Frost e Richard Energy avevano postato delle immagini fuori dalla sua residenza di Edimburgo, in Scozia, con il suo indirizzo di...

