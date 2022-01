Jim Carrey festeggia i 60 anni in un video in cui si finge sdentato: "Ho 60 anni e sono sexy!" (Di martedì 18 gennaio 2022) Jim Carrey celebra i suoi primi sessant'anni con un divertente video in cui fornisce un saggio delle sue abilità istrioniche. Ieri Jim Carrey ha compiuto 60 anni e ha celebrato la ricorrenza pubblicando su Twitter un divertente video in cui si finge sdentato ed esclama con voce da cartoon: "Ho 60 anni e sono sexy! e stasera avrò per cena puré di mais e pesche passate". Jim Carrey, noto per le sue esibizioni energiche, ha sfoggiato il suo campionario di facce buffe davanti alla telecamera mentre sfoggiava una maglietta grigia casual. Il tutto mandando in sollucchero i suoi numerosi fan, visto che il suo account ufficiale vanta 18,7 ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022) Jimcelebra i suoi primi sessant'con un divertentein cui fornisce un saggio delle sue abilità istrioniche. Ieri Jimha compiuto 60e ha celebrato la ricorrenza pubblicando su Twitter un divertentein cui sied esclama con voce da cartoon: "Ho 60e stasera avrò per cena puré di mais e pesche passate". Jim, noto per le sue esibizioni energiche, ha sfoggiato il suo campionario di facce buffe davanti alla telecamera mentre sfoggiava una maglietta grigia casual. Il tutto mandando in sollucchero i suoi numerosi fan, visto che il suo account ufficiale vanta 18,7 ...

serafinobandini : @tanzmax @JimCarrey è nato lo stesso giorno di mio fratello. ecco perché lo sento così vicino. auguri Mr. Jim Carrey - 3cinematographe : Jim Carrey compie 60 anni e festeggia in un modo tutto suo! - NessunoPeppino : @quinonsischerza A limite si appare simpatici come Jim Carrey quando fa le smorfie. - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Buon compleanno, Jim Carrey! Maschera (anzi, The Mask) comica, ma anche attore drammatico non abbastanza riconosciuto.… - gennycolor : RT @ZicaEliana: 'Spero che tutti possano diventare ricchi e famosi ed avere tutto quello che hanno sempre Sognato,così scopriranno che quel… -