Jessica Chastain: "La mia famiglia era povera, sono cresciuta provando risentimento" (Di martedì 18 gennaio 2022) Jessica Chastain ha raccontato le umili origini della sua famiglia, con una madre single che lottava per crescere cinque figli. Jessica Chastain ha parlato della sua famiglia d'origine spiegando di essere nata in una casa povera da una madre single che ha lottato per sfamare i suoi cinque figli e di essere cresciuta con molto risentimento a causa della situazione. L'attrice, 44 anni, sposata dal 2017 con un nobile italiano, Gian Luca Passi de Preposulo, ha condiviso i dettagli della sua infanzia in una nuova intervista, in cui ha ammesso che molte persone si aspettano che lei sia stata allevata nella stessa posizione privilegiata che ricopre ora. Ma non è affatto così, come spiega al Sunday Times: "Non ne parlo …"

