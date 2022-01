Jannik Sinner: “Il ranking mi interessa, ma non per il numerino. Arriverà una nuova persona nel mio staff” (Di martedì 18 gennaio 2022) Jannik Sinner ha esordito in maniera vincente agli Australian Open 2022 e ha sconfitto il portoghese Joao Sousa in tre set. Il tennista italiano partiva con tutti i favori del pronostico contro il lucky loser lusitano ed è riuscito a imporsi col punteggio di 6-4, 7-5, 6-1. L’altoatesino ha avuto un paio di passaggi problematici nei primi due set, dove ha subito il controbreak dell’avversario, ma ne è sempre uscito brillantemente. Il numero 10 del mondo si è così garantito la qualificazione al secondo turno, dove se la dovrà vedere contro lo statunitense Steve Johnson. L’obiettivo è chiaramente quello di farsi strada sul cemento di Melbourne, sfruttando anche il ritiro del quotato norvegese Casper Ruud, contro cui avrebbe potuto giocare in un ipotetico quarto di finale. Il 20enne ha poi analizzato la propria prestazione in conferenza stampa, ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022)ha esordito in maniera vincente agli Australian Open 2022 e ha sconfitto il portoghese Joao Sousa in tre set. Il tennista italiano partiva con tutti i favori del pronostico contro il lucky loser lusitano ed è riuscito a imporsi col punteggio di 6-4, 7-5, 6-1. L’altoatesino ha avuto un paio di passaggi problematici nei primi due set, dove ha subito il controbreak dell’avversario, ma ne è sempre uscito brillantemente. Il numero 10 del mondo si è così garantito la qualificazione al secondo turno, dove se la dovrà vedere contro lo statunitense Steve Johnson. L’obiettivo è chiaramente quello di farsi strada sul cemento di Melbourne, sfruttando anche il ritiro del quotato norvegese Casper Ruud, contro cui avrebbe potuto giocare in un ipotetico quarto di finale. Il 20enne ha poi analizzato la propria prestazione in conferenza stampa, ...

