Iva Zanicchi | 5 curiosità sulla cantante e presentatrice televisiva soprannominata l’Aquila di Ligonchio

Iva Zanicchi nasce il 18 gennaio 1940 a Vaglie, una frazione del comune di Ventasso. Oggi è conosciutissima ed è stata una cantante, presentatrice televisiva e anche giudice e opinionista di diversi programmi televisivi. La sua carriera come cantante l'ha portata ad esibirsi in un rilevante teatro di musica internazionale: il Madison Square Garden di New York. Le sue canzoni più note sono Le montagne, Zingara e Non pensare a me. Nel 1967 Iva Zanicchi si sposa con Tonino Ansoldi, un produttore; dalla loro unione nasce la figlia Michela. Dopo la rottura del matrimonio con il marito, Iva conosce Fausto Pinna, il suo compagno considerato da lei come un marito. "Noi non litighiamo mai, le ..."

