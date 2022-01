Italian Sportrait Awards | Rodini – Cesarini in lizza per il premio

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il doppio Pesi Leggeri femminile di Valentinae Federicacampione olimpico ai Giochi di Tokyo, è inper vincere ilnella categoria Team Top Donne all’edizione 2022 degli, i premi di Confsport Italia ASDR assegnati ogni anno, in varie categorie, dal 2013 e giunti quest’anno alla decima edizione. Una giuria di giornalisti sportivi, personalità del mondo dello spettacolo e della cultura e grandi atleti del passato ha scelto i cinque finalisti per ciascuna delle categorie, e ora a decretare i vincitori saranno i tifosi da casa, che da oggi fino al 22 febbraio sul sito degliavranno il potere di assegnare i premi, che saranno consegnati durante ...

