Israele avanti con la quarta dose. La ricercatrice: difesa parziale contro la variante Omicron (Di martedì 18 gennaio 2022) Le evidenze scientifiche dicono che la quarta dose di vaccino non garantisce completa copertura contro la variante Omicron ma, nonostante ciò, Israele intende proseguire a inoculare il siero anche a chi ha già fatto la terza dose. Le autorità sanitarie israeliane continueranno, di fatto, a somministrare una quarta dose di vaccino contro il Coronavirus anche se studi preliminari hanno confermato l’aumento degli anticorpi, ma non abbastanza per proteggersi dalla variante Omicron. È il direttore generale del ministero della Salute israeliano, Nachman Ash, ad annunciare l’intenzione di Israele definendo ”non sorprendenti” i risultati degli studi preliminari dato che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Le evidenze scientifiche dicono che ladi vaccino non garantisce completa coperturalama, nonostante ciò,intende proseguire a inoculare il siero anche a chi ha già fatto la terza. Le autorità sanitarie israeliane continueranno, di fatto, a somministrare unadi vaccinoil Coronavirus anche se studi preliminari hanno confermato l’aumento degli anticorpi, ma non abbastanza per proteggersi dalla. È il direttore generale del ministero della Salute israeliano, Nachman Ash, ad annunciare l’intenzione didefinendo ”non sorprendenti” i risultati degli studi preliminari dato che ...

