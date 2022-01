Isola dei famosi, svelati i nomi degli opinionisti: l’indiscrezione bomba (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilary Blasi sta allestendo il cast della prossima edizione de “L’Isola dei famosi”. Ecco chi potrebbero essere i due opinionisti scelti Quella che si appresta a cominciare verso la seconda metà del mese di marzo sarà la sedicesima edizione del celebre reality show. Anche quest’anno la location selezionata è l’Honduras, Paese del centroamerica dove si tengono le riprese de “L’Isola dei famosi” da ormai molti anni a questa parte. Awed, vincitore quindicesima edizione de L’Isola dei famosi (Instagram)La scorsa edizione è stata vinta da Awed, nome d’arte di Simone Paciello. L’influencer partenopeo infatti, dopo ottantacinque giorni di permanenza e ben ventidue puntate, è stato il più votato dai telespettatori da casa. Valentina Persia invece, si è dovuta ... Leggi su topicnews (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilary Blasi sta allestendo il cast della prossima edizione de “L’dei”. Ecco chi potrebbero essere i duescelti Quella che si appresta a cominciare verso la seconda metà del mese di marzo sarà la sedicesima edizione del celebre reality show. Anche quest’anno la location selezionata è l’Honduras, Paese del centroamerica dove si tengono le riprese de “L’dei” da ormai molti anni a questa parte. Awed, vincitore quindicesima edizione de L’dei(Instagram)La scorsa edizione è stata vinta da Awed, nome d’arte di Simone Paciello. L’influencer partenopeo infatti, dopo ottantacinque giorni di permanenza e ben ventidue puntate, è stato il più votato dai telespettatori da casa. Valentina Persia invece, si è dovuta ...

