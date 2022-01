Isee precompilato, come richiederlo online: le istruzioni per presentare la Dsu (Di martedì 18 gennaio 2022) Anche nel 2022 è possibile usufruire dell’Isee precompilato, il servizio online Inps per compilare la DSU in autonomia e ottenere l’attestazione Isee in tempo reale. Dal 2020 la DSU online contiene alcuni dati precompilati, forniti direttamente dall’Istituto o dall’Agenzia delle Entrate. Altri invece dovranno essere autodichiarati dal cittadino in modo semplice attraverso una procedura semplificata che fa evitare code e sprechi di tempo. Basta seguire le istruzioni messe a disposizione dell’Inps grazie al tutorial completo per la compilazione della DSU, dai primi step dell’acquisizione della precompilata fino al rilascio dell’attestazione. Vediamo insieme i vari passaggi per gli utenti in possesso delle credenziali SPID. Isee precompilato ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 gennaio 2022) Anche nel 2022 è possibile usufruire dell’, il servizioInps per compilare la DSU in autonomia e ottenere l’attestazionein tempo reale. Dal 2020 la DSUcontiene alcuni dati precompilati, forniti direttamente dall’Istituto o dall’Agenzia delle Entrate. Altri invece dovranno essere autodichiarati dal cittadino in modo semplice attraverso una procedura semplificata che fa evitare code e sprechi di tempo. Basta seguire lemesse a disposizione dell’Inps grazie al tutorial completo per la compilazione della DSU, dai primi step dell’acquisizione della precompilata fino al rilascio dell’attestazione. Vediamo insieme i vari passaggi per gli utenti in possesso delle credenziali SPID....

