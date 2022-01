iPhone SE da 5.7 pollici nel 2023: nuove indiscrezioni all’orizzonte (Di martedì 18 gennaio 2022) Si torna a parlare di iPhone SE, questa volta del modello atteso nel 2023. Il CEO della Display Supply Chain Consultants (DSCC), Ross Young, secondo il quale la versione di quest’anno monterà uno schermo da 4.7 pollici, un processore A15 ed il supporto al 5G. Per il 2023, invece, Young ha fatto sapere che iPhone SE monterà un pannello da 5.7 pollici, più grande di quello presente su iPhone 12 e iPhone 13 Mini, e molto simile a quello di iPhone XR. Potrebbe trattasi ancora di un pannello LCD, una scelta plausibile visto che è di un melafonino di basso costo che si sta parlando, e quindi dal prezzo in genere più contenuto. Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7" LCD. Previously said the next SE model, SE3, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Si torna a parlare diSE, questa volta del modello atteso nel. Il CEO della Display Supply Chain Consultants (DSCC), Ross Young, secondo il quale la versione di quest’anno monterà uno schermo da 4.7, un processore A15 ed il supporto al 5G. Per il, invece, Young ha fatto sapere cheSE monterà un pannello da 5.7, più grande di quello presente su12 e13 Mini, e molto simile a quello diXR. Potrebbe trattasi ancora di un pannello LCD, una scelta plausibile visto che è di un melafonino di basso costo che si sta parlando, e quindi dal prezzo in genere più contenuto. Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7" LCD. Previously said the next SE model, SE3, ...

