Io sto con l’arbitro Marco Serra. Il diritto di sbagliare senza esser giustiziati (Di martedì 18 gennaio 2022) l’arbitro Marco Serra è finito al centro di una bufera sportiva e mediatica. Marco Serra è colpevole di aver giudicato male un episodio ai danni del Milan (leggi di più). Un fischio inopportuno che ha contributo alla sconfitta della formazione di Pioli contro lo Spezia che dopo quello del Napoli al Maradona si porta a casa anche lo scalpo del Milan da San Siro. Con molto sportività il tecnico del Milan Stefano Pioli, pur rimarcando l’errore arbitrale, ha ammesso la responsabilità sua e della squadra nella sconfitta contro una formazione come lo Spezia certamente inferiore nelle qualità individuali e nella cifra collettiva. Nondimeno l’attenzione generale si concentra sul fatale fischio di Marco Serra che potrebbe avere un peso specifico enorme nella corsa ai posti ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 gennaio 2022)è finito al centro di una bufera sportiva e mediatica.è colpevole di aver giudicato male un episodio ai danni del Milan (leggi di più). Un fischio inopportuno che ha contributo alla sconfitta della formazione di Pioli contro lo Spezia che dopo quello del Napoli al Maradona si porta a casa anche lo scalpo del Milan da San Siro. Con molto sportività il tecnico del Milan Stefano Pioli, pur rimarcando l’errore arbitrale, ha ammesso la responsabilità sua e della squadra nella sconfitta contro una formazione come lo Spezia certamente inferiore nelle qualità individuali e nella cifra collettiva. Nondimeno l’attenzione generale si concentra sul fatale fischio diche potrebbe avere un peso specifico enorme nella corsa ai posti ...

Advertising

daymelloreal : Amore! Con la presente informativa, si informa che non ho nessun ulteriore contratto o alcun contatto con Benegas o… - borghi_claudio : @istsupsan Ah capisco tutto, avete dei problemi con l'italiano, forse è per questo che non mi rispondete. Non è un'… - matteosalvinimi : Bene l’impegno del Presidente Draghi contro il caro bollette per famiglie e imprese: al di là delle discussioni sul… - Cl9udio : RT @emme1908: Oggi sto letteralmente cazzeggiando in cucina, forse sarebbe l'ora di mettere giù il telefono e iniziare a preparare la linea… - _str3ss3d0ut_ : raga minchia è seduto davanti sto coglione con la coda dell'occhio mi vede che lo fisso -

Ultime Notizie dalla rete : sto con Recensione Facebook Portal Go: potenzialmente ottimo ma manca un vero OS Solido, ben realizzato e con un design che si avvicina molto a quello dell'Echo Show 10 di Amazon, ... Ma scopriamo meglio insieme di cosa sto parlando. DESIGN E COSTRUZIONE Come già detto poco sopra ...

La Giornata Parlamentare del 18 gennaio 2022 Se ho visto anche Riccardo Fraccaro? Sto incontrando e ascoltando tanta gente, poi i risultati li ... Quindi penso che anche con Draghi premier , e spero che continui a esserlo perché sarebbe una ...

SIRIGNANO. De Carlo: “Io sto con Raffaele Colucci” Mandamento Notizie Famiglie afghane sfollate tornano alla distruzione e alla fame nella provincia di Helmand Per decine di migliaia di sfollati afghani tornati a casa, il collasso economico e la siccità hanno significato affrontare la fame quest'inverno.

La nuova foto di famiglia dei Ferragnez ci mostra finalmente che "stanno tutti bene" Era da un bel po' di tempo che non vedevamo una foto della famiglia Ferragnez al completo e con i sorrisi ben in mostra. Basta pensare allo scatto "Happy 2022 from The Ferragnez" in cui i quattro hann ...

Solido, ben realizzato eun design che si avvicina molto a quello dell'Echo Show 10 di Amazon, ... Ma scopriamo meglio insieme di cosaparlando. DESIGN E COSTRUZIONE Come già detto poco sopra ...Se ho visto anche Riccardo Fraccaro?incontrando e ascoltando tanta gente, poi i risultati li ... Quindi penso che ancheDraghi premier , e spero che continui a esserlo perché sarebbe una ...Per decine di migliaia di sfollati afghani tornati a casa, il collasso economico e la siccità hanno significato affrontare la fame quest'inverno.Era da un bel po' di tempo che non vedevamo una foto della famiglia Ferragnez al completo e con i sorrisi ben in mostra. Basta pensare allo scatto "Happy 2022 from The Ferragnez" in cui i quattro hann ...