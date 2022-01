"Io faccio il medico". Quirinale, la durissima replica di Matteo Bassetti: altra "badilata" ad Andrea Crisanti (Di martedì 18 gennaio 2022) Prezzemolino al tempo della pandemia, Matteo Bassetti sa però anche quando fermarsi. Sempre pronto e disponibile a dire la sua sull'emergenza, correndo il rischio - come tutti tra virologi, esperti e politici - di sostenere qualcosa che poi verrà smentito (sono ormai due anni che il Covid ci sorprende e ribalta previsioni), talmente trasparente da aver confessato di amare le luci della ribalta e i riflettori, il virologo genovese preferisce però astenersi sul dibattito politico, se non in accezione pandemica. Già, perché il direttore della Clinica malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, interpellato dalla AdnKronos, preferisce non dire la sua sulla corsa al Quirinale, che ha fissato in calendario il primo voto per il prossimo lunedì, 24 gennaio. Quando gli chiedono se ha un candidato ideale, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Prezzemolino al tempo della pandemia,sa però anche quando fermarsi. Sempre pronto e disponibile a dire la sua sull'emergenza, correndo il rischio - come tutti tra virologi, esperti e politici - di sostenere qualcosa che poi verrà smentito (sono ormai due anni che il Covid ci sorprende e ribalta previsioni), talmente trasparente da aver confessato di amare le luci della ribalta e i riflettori, il virologo genovese preferisce però astenersi sul dibattito politico, se non in accezione pandemica. Già, perché il direttore della Clinica malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, interpellato dalla AdnKronos, preferisce non dire la sua sulla corsa al, che ha fissato in calendario il primo voto per il prossimo lunedì, 24 gennaio. Quando gli chiedono se ha un candidato ideale, ...

