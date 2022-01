Inter | Marotta ha il tesoretto per arrivare a Paulo Dybala

Advertising

cmdotcom : #Inter, altro che vice #Dzeko, serve chi lo manda in pensione. #Marotta e #Ausilio di fronte alla scelta più import… - cmdotcom : #Inter, #Marotta fa i conti: ha i soldi per arrivare a #Dybala - Gazzetta_it : #calciomercato Inter, assalto a Dybala. Marotta prepara l'ultimo sgarbo alla Juve - ElChino_1908 : @Tucoramires1 @cmdotcom @_enz29 Esiatono anche gli accordi eh. Carnevali è amico di Marotta, l'agente del giocatore… - mr_kubra : RT @fcin1908it: Gds – Dybala, l’Inter sogna l’altro Triplete. Marotta ha già dimostrato… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta

Normalmente sarebbe stato presente, ma non ha voluto e questa è la ragione per cui non ha viaggiato con noi.' Dybala all'?/ Calciomercato,: "In attacco siamo a posto" Secondo le ...Dybala all'?/ Calciomercato,: "In attacco siamo a posto" CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MANOVRE DEI BIANCONERI La Juventus ha quindi un problema da risolvere in questa finestra di ...Quando i giornalisti hanno provato a chiedergli se fosse lui quell'amico che Paulo Dybala guardava sulle tribune dell'Allianz Stadium, Beppe Marotta ha smentito affermando di essere rimasto a casa e c ...Paulo Dybala e non solo, Beppe Marotta potrebbe portare all'Inter ben due big della Juventus. Ecco tutti i dettagli ...