Inter-Empoli | Andreazzoli | “Noi in emergenza | ma vogliamo ben figurare Il mercato…”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Le parole del tecnico dell', Aurelio, alla vigilia del match contro l'valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO La squadra al lavoro per la sfida con l'Empoli ?? - sportli26181512 : Coppa Italia: Inter-Empoli, l''1' vola basso. Anche la Roma vede i quarti: Archiviata la Supercoppa e il pareggio a… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter-Empoli: Brozovic, squalificato, può rifiatare. Leonardo sperava… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Sampdoria, è Sensi il primo regalo per Giampaolo: dopo l’Empoli addio all’Inter - infoitsport : Le probabili formazioni di Inter-Empoli: tocca a Lautaro-Correa nell'attacco nerazzurro -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Empoli

... la schedina consigliata per le partite del 19 gennaio 2022 Egitto - Sudan 1 (1.20) Guinea Bissau - Nigeria 2 (1.70) Leicester - Tottenham 2 (2.30) Sassuolo - Cagliari 1 (1.60)1 (1.20)...Domani è il turno dell', i nerazzurri ospitano l': a San Siro fischio d'inizio alle 21. La squadra di Inzaghi è reduce dallo 0 - 0 contro l'Atalanta, pari anche per i toscani contro il ...Le scommesse prendono forma con le gare del mercoledì e il programma è davvero fitto. Spazio ancora alla Coppa Italia.Le parole del tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, alla vigilia del match contro l'Inter valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia ...