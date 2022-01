Inizia il processo a Enrico Varriale per stalking e lesioni: Paola Ferrari tra i testimoni della difesa (Di martedì 18 gennaio 2022) Comincia il processo per stalking e lesioni nei confronti di Enrico Varriale, volto della tv di Stato ed ex vicedirettore di Rai Sport: la presunta vittima, sua ex compagna, lo ha denunciato dopo alcuni comportamenti persecutori. Il giudice, Pierluigi Picozzi, ha stabilito che la donna sarà ascoltata il prossimo 9 maggio a porte chiuse, come richiesto dalla parte civile. La procura aveva chiesto e ottenuto il processo con rito immediato: il 30 settembre la giudice per le indagini preliminari Monica Ciancio aveva ravvisato i reati e stabilito, per Varriale, il “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa” e di “non comunicare con lei neppure per interposta persona”. In un’intervista a Repubblica il ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Comincia ilpernei confronti di, voltotv di Stato ed ex vicedirettore di Rai Sport: la presunta vittima, sua ex compagna, lo ha denunciato dopo alcuni comportamenti persecutori. Il giudice, Pierluigi Picozzi, ha stabilito che la donna sarà ascoltata il prossimo 9 maggio a porte chiuse, come richiesto dalla parte civile. La procura aveva chiesto e ottenuto ilcon rito immediato: il 30 settembre la giudice per le indagini preliminari Monica Ciancio aveva ravvisato i reati e stabilito, per, il “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa” e di “non comunicare con lei neppure per interposta persona”. In un’intervista a Repubblica il ...

