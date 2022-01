Infortunio Chiesa, rinviata l’operazione: la motivazione (Di martedì 18 gennaio 2022) l’operazione di Federico Chiesa è stata posticipata dalla Juventus: il motivo è perché l’esterno ha sintomi febbrili l’operazione di Federico Chiesa è stata posticipata di qualche giorno rispetto a quanto fissata in precedenza. L’esterno della Juventus ha sintomi febbrili e dunque non è possibile l’operazione. Intanto il tampone ha dato esito negativo. Tra qualche giorno fissata la nuova data. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022)di Federicoè stata posticipata dalla Juventus: il motivo è perché l’esterno ha sintomi febbrilidi Federicoè stata posticipata di qualche giorno rispetto a quanto fissata in precedenza. L’esterno della Juventus ha sintomi febbrili e dunque non è possibile. Intanto il tampone ha dato esito negativo. Tra qualche giorno fissata la nuova data. L'articolo proviene da Calcio News 24.

