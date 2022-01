Influenze illeciti per sottoscrivere contratti | indagato Beppe Grillo

(Di martedì 18 gennaio 2022)a Milano per traffico diillecite per alcunipubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby con il blog.it. In aggiornamento

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Influenze illeciti

Beppe Grillo è indagato a Milano per traffico diillecite per alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby con il blog Beppegrillo.it. In aggiornamento... presidente Pd del Consiglio regionale della Campania, accusato di traffico diillecite ... salvata dalla prescrizione in un'indagine per peculato (era accusata di rimborsiper 80mila ...Beppe Grillo è indagato a Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti con la compagnia di navigazione Moby spa ...Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle è indagato a Milano: nel mirino sono finiti alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby con il blog Beppegrillo.it ...