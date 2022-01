Infelici battute sui soldi al GF Vip | Bruganelli e Caldonazzo al centro della diatriba

(Di martedì 18 gennaio 2022) Soniasi trova nuovamente coinvolta in una tempesta mediatica che attacca alla sua continua voglia di ostentare ricchezza. Tutto è iniziato nella puntata di venerdì Nella puntata di ieri 17\01 al Grande Fratello Vip si è visto l’acceso confronto tra l’inquilina Nathalye l’opinionista Sonia, tornata dalla sua vacanza a Dubai più carica che mai. Il motivo? I. le due donne se la sono suonata a suon disulle loro situazioni economiche e di prestigio nel panorama dello spettacolo italiano abbandonando ogni tipo di sorellanza e solidarietà tra donne. Tutto è iniziato quando nella scorsa puntata di venerdì laha definito il gruppo di Natahly, e dei suoi “seguaci” all’internocasa, come persone che non ...

Advertising

nonciriescopiu : @dayanequeen1 Cioè’ ha detto che sole fa battute infelici? - dayanequeen1 : @nonciriescopiu Che poi soleil fa battute infelici ma non starà bene - AntonioSpurs13 : Il calcio Twitter è così. Solo odio,misoginia,razzismo,battute infelici. Senza contare che c’è gente che osanna cer… - cercandobabilon : si miriana amore tu hai ragione infatti è proprio abitudine di giacomo fare battute infelici sul modo di essere degli altri #gfvip - natasciagandini : Comunque sono stufa un po' di tutto. Delle uscite infelici di Barú, delle battute ridicole di Jess e di tutti sti t… -

Ultime Notizie dalla rete : Infelici battute

... ma soprattutto per Katia Ricciarelli , che dopo aver pronunciato alcuneed esternazioni che poco si addicono ad una donna della sua caratura, ha rischiato di subire un pesante ......sera Alfonso Signorini ha rimproverato Katia Ricciarelli e Lulù Selassié per alcune uscite,... Nemmeno capisce le mie. Lei è tanto brava e dolce, ma no nessuna relazione. E non credo che ...Grande Fratello VIP 6: Sonia Bruganelli fa una battuta infelice sui soldi che riceve parlando di Nathaly Caldonazzo.Gianluca Vigliotti, giornalista, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della partita di Coppa Italia fra Napoli e Fiorentina: "In caso di successo in Coppa Italia contro la Fiorentina, il Napoli troverà ...