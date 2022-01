Industria ittica norvegese eccellenza green

(Di martedì 18 gennaio 2022) Roma 18 gen. (Adnkronos) - . A certificarlo, per la quarta volta consecutiva, le valutazioni espresse dall'Indice Coller Fairr relativo alle aziende produttrici di proteine sostenibili nella propria filiera produttiva. L'indice offre una valutazione completa dei maggiori produttori di proteine animali in merito a questioni ambientali, sociali e di governance (Esg) ed è basato su una metodologia di valutazione dei fattori di rischio ed opportunità elaborata da investitori, aziende ed esperti di settore. “Dei 60 tra i principali produttori di proteine animali del mondo - rimarca il Norwegian Seafood Council - solo sette aziende hanno ottenuto nell'indice la classificazione di ‘minimo rischio', tre delle quali sono aziende di acquacoltura norvegesi: Mowi, il più grande allevatore di salmone del mondo, mantiene il primo posto con Grieg Seafood al secondo posto e Lerøy Seafood al quarto ...

