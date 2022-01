Indonesia, il Governo sposta la capitale da Giacarta al Borneo (Di martedì 18 gennaio 2022) Cambiamento climatico e inquinamento rischiano di minare seriamente la stabilità della vita sul nostro pianeta. Soltanto oggi, ad esempio, è arrivata la conferma di un raffreddamento precoce del nucleo della Terra. Ma al di là degli sviluppi geologici, sono anche altri gli scenari che preoccupano i Governi del mondo e per i quali si è alla ricerca di misure adatte, che permettano un intervento tempestivo nella speranza di ottenere un’inversione di tendenza. Basti pensare al divieto sulla plastica monouso o alla spinta verso l’instaurazione di un regime produttivo sempre più ecosostenibile. Tuttavia, ci sono delle circostanze il cui peggioramento, almeno stando alle stime recenti, non potrà essere evitato. Ed è proprio per questo che l’Indonesia ha deciso di spostare la capitale da Giacarta ad una remota regione del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Cambiamento climatico e inquinamento rischiano di minare seriamente la stabilità della vita sul nostro pianeta. Soltanto oggi, ad esempio, è arrivata la conferma di un raffreddamento precoce del nucleo della Terra. Ma al di là degli sviluppi geologici, sono anche altri gli scenari che preoccupano i Governi del mondo e per i quali si è alla ricerca di misure adatte, che permettano un intervento tempestivo nella speranza di ottenere un’inversione di tendenza. Basti pensare al divieto sulla plastica monouso o alla spinta verso l’instaurazione di un regime produttivo sempre più ecosostenibile. Tuttavia, ci sono delle circostanze il cui peggioramento, almeno stando alle stime recenti, non potrà essere evitato. Ed è proprio per questo che l’ha deciso dire ladaad una remota regione del ...

Advertising

PrinceDavid_BEL : Intanto in #Indonesia il Governo ha approvato una legge x SPOSTARE LA CAPITALE #Jakarta nell'entroterra...???????????? - Mandrak34656126 : Giacarta sta affondando, l'Indonesia sposta la capitale... Il ns governo attuale gia da tempo aveva trasferito capi… - aiutoindonesia : In Indonesia avevano aperto il caffé tra le nuvole silubito chiuso dal governo.....l'avreste bevuto in. Caffé li ??… - raebengala : Il modello Italia avanza nel mondo. Come noi solo Turkmenistan, repubblica islamica dell'Indonesia, Micronesia, Ecu… - AsiaSudEst : RT @Asiablog_it: ??#INDONESIA ???? Il Parco Nazionale di Komodo è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità 20 anni fa per proteggere il drago… -