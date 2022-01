Indagato Beppe Grillo, perquisiti gli uffici della sua societa' (Di martedì 18 gennaio 2022) . L'ingresso dell'edificio dove si trovano gli studi del commercialista. 18 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) . L'ingresso dell'edificio dove si trovano gli studi del commercialista. 18 gennaio 2022

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Beppe Grillo indagato a Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti con la compagnia Moby. #ANSA - ilriformista : L’accusa nei confronti del fondatore del Movimento 5 Stelle è di traffico di influenze: nel mirino ci sono i contra… - petergomezblog : Beppe Grillo indagato a Milano: l’accusa è di traffico di influenze illecite in cambio dei contratti della Moby di… - Tino44588447 : RT @ilriformista: L’accusa nei confronti del fondatore del Movimento 5 Stelle è di traffico di influenze: nel mirino ci sono i contratti pu… - gabrieligm : RT @gabrieligm: Io rimango sempre garantista, ma i Grillini per non fare la figura dei cretini dovrebbero condannare #Grillo con la stessa… -