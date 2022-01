In vacanza nel comprensorio Pontedilegno-Tonale (Di martedì 18 gennaio 2022) Il comprensorio Pontedilegno-Tonale è una delle destinazioni invernali più interessanti della stagione 2021/2022. È uno dei primi ad aprire e uno degli ultimi a chiudere, grazie al suo posizionamento a cavallo tra Valle Camonica e Val di Sole, all'estensione - 100 chilometri serviti da 28 impianti - e alle piste sul ghiacciaio Presena (fino a 3.000 metri di altitudine) che è possibile usare anche in tarda primavera. Benvenuti in Paradiso Tra le piste che chiudono più tardi, c’è la Paradiso, aperta nel 1963, che è ormai un pezzo di storia dello sci. Merito del manto nevoso quasi sempre naturale e della scarsissima esposizione al sole; i suoi tre chilometri e il 45% di pendenza massima sono una garanzia di divertimento assoluto. Poi ci sono le piste dell’ampio anfiteatro naturale del Tonale, completamente esposto al ... Leggi su gqitalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilè una delle destinazioni invernali più interessanti della stagione 2021/2022. È uno dei primi ad aprire e uno degli ultimi a chiudere, grazie al suo posizionamento a cavallo tra Valle Camonica e Val di Sole, all'estensione - 100 chilometri serviti da 28 impianti - e alle piste sul ghiacciaio Presena (fino a 3.000 metri di altitudine) che è possibile usare anche in tarda primavera. Benvenuti in Paradiso Tra le piste che chiudono più tardi, c’è la Paradiso, aperta nel 1963, che è ormai un pezzo di storia dello sci. Merito del manto nevoso quasi sempre naturale e della scarsissima esposizione al sole; i suoi tre chilometri e il 45% di pendenza massima sono una garanzia di divertimento assoluto. Poi ci sono le piste dell’ampio anfiteatro naturale del, completamente esposto al ...

Advertising

dolomiticlass : A 30 minuti da Bolzano, raggiungibili in macchina o con la funivia che parte dal centro di #Bolzano, questi meravig… - letmeshinewithu : E anche mio babbo è caduto nel tunnel infernale del covid, giusto due settimane prima di partire per la tanto agogn… - saraeinziel : @Pennacchiiiii mi piacciono gli eurospar, nel profondo nord- ovest non ci sono, ne approfitto quando sono in vacanz… - estae211 : @QRepubblica @Capezzone Se nel resto dell’Europa si comincia a vivere “liberi” qualcuno verrebbe in vacanza in Ital… - kayryder20 : RT @MonicaCesari1: @GrandeFratello Bruga simpatica come una supposta. ......ma non poteva starsene in vacanza ancora un bel po....mazza che… -