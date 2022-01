In Italia 228 179 casi Covid e 434 morti Il tasso di positività stabile al 15 | 4%

(Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Nuovo record assoluto die di tamponi: i nuovi contagi registrati inil 18 gennaio 2021 sono 228.179, contro gli 83.403 delle 24 ore precedenti ma soprattutto i 220.532 di martedì scorso, giorno del precedente record, un piccolo rimbalzo dopo il calo dei giorni scorsi. Con 1.481.349 tamponi, mai così tanti, e ildiche rimanerispetto a ieri, 15,4%. I decessi sono 434, picco della quarta ondata, mai così tanti dal 14 aprile scorso (ieri erano stati 287): il totale delle vittime sale a 141.825. In leggera diminuzione le terapie intensive, 2 in meno (ieri +26) con 150 ingressi del giorno, e sono 1.715 in tutto, mentre i ricoveri ordinari salgono di altre 220 unità (ieri +509), 19.448 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della ...

Terapia intensiva Covid al Policlinico di Tor Vergata - Ansa . Giornata nera per quanto riguarda la pandemia in. Sono.179 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.403. Ma il dato peggiore è quello relativo alle vittime sono invece ...I dati di oggi inLe persone che hanno contratto il virus indall'inizio dell'epidemia sono 9.018.425 . Di queste 141.825 sono morte, mentre 6.314.444 ...relativi ai giorni scorsi) eCovid: 5.699 nuovi contagiati nel Bresciano, 37.823 in Lombardia e 228.179 in Italia. Sono i numeri di oggi, martedì 18 gennaio, sul fronte Coronavirus. Dati in forte crescita, come sempre il martedì ...1.481.349 i tamponi effettuati da ieri. La positività resta stabile al 15,4%.150 ingressi in terapia intensiva, ma cala il numero dei ricoverati (-2) ...